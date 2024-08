Ni Sancho recibió tanta consideración; ten Hag se arrepiente de perder a su joya: lo llora el United

Manchester United seguramente duerma tranquilo tras el mercado de fichajes por los futbolistas que llegaron a Old Trafford para ponerse la elástica del club. Erik ten Hag sabe que no puede cometer los mismos errores de la temporada pasada y que un FA Cup no siempre hace la diferencia. Sin embargo, el técnico no está nada contento por las decisiones que se tomaron en este último tramo de la semana.

Los 'diablos rojos' concretaron llegadas importantes como las de Matthijs de Ligt o Manuel Ugarte, este último procedente del PSG y con altas chances de ser titular. No obstante, la salida inesperada que se dio fue la de Scott McTominay, quien puso rumbo a Napoli después de haber permanecido toda su carrera en Inglaterra, exactamente con los 'red devils'. Al coach no le gustó que se haya ido su mediocampista a Italia, aunque la dirigencia ya tenía todo listo para la operación salida.

Ten hag llora por McTominay

McTominay ha sido el símbolo del Manchester United desde las divisiones menores, escalando con mérito propio hasta llegar al primer equipo. Ten Hag sabe lo que valía y el aporte necesario durante la campaña pasada, pero esto se terminó. Napoli lo compró por 30,5 millones y el DT lo lloró. “Tengo sentimientos encontrados porque hubiera preferido no perderlo”, cuenta el director técnico neerlandés.

En contra de las reglas

Las decisiones que se toman en la interna del club escapan de las manos de los entrenadores, que también tienen voto porque al final arman un equipo en base a los gustos. En este caso, con McTominay no sucedió eso, cosa que disgustó al entrenador, que enfatizó que el volante defensivo “era muy importante para nuestro equipo, pero lamentablemente son las reglas”.

El United en la sangre

Con 27 años y un valor de 32 millones de euros según la data de Transfermark, McTominay pasó por todas las categorías del club. Empezó en las juveniles, para luego escalar al Sub-18 y Sub-23, cosa que le ayudó para que el primer equipo lo considerara. Tras cumplir con su meta de mantenerse en el plantel principal, el ahora jugador del Napoli cerró su participación con 255 partidos y 29 goles, además de 8 asistencias y 2 títulos (FA Cup y Copa de la Liga).