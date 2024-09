Maresca lo puede convertir en un Sterling: Chelsea lo fichó, pero el DT no da garantías; un caso más

Los fanáticos del Chelsea sufrieron más de lo que disfrutaron en las últimas temporadas, la última mala experiencia fue cuando Mauricio Pochettino estuvo a cargo. Esos malos días parecen haber acabado luego de la contratación de Enzo Maresca, un entrenador que llegó desde Leicester City, además con un breve paso por la zona técnica de Pep Guardiola en Manchester City. El técnico dio muestras rápidamente de su personalidad, sentenciando a Raheem Sterling y diciéndole que se consiga nuevo equipo.

Con Jadon Sancho parece ser todo lo contrario, pues el coach tiene planes preparados para el ex Manchester United y Borussia Dortmund. Es más, confesó en más de una ocasión que el estilo del extremo era el adecuado para lo que necesita ahora mismo el elenco 'blue'. Sin embargo, la última declaración de Maresca no quedó del todo clara, ya que admitió su simpatía por el juego de Sancho, pero no confirmó si jugará o incluso si será titular.

Sancho por Sterling

Los fichajes de última hora llamaron la atención por los nombres que estuvieron en bandeja, los casos de Jadon Sancho y Raheem Sterling fueron los que más fuerte se oyeron. Al final, Sancho encontró acomodo en Chelsea, mientras que su compatriota partió al Arsenal. Enzo Maresca lo pidió y fue uno de los que sí consideró ideal para el plantel actual del elenco londinense.

Maresca no promete nada

Enzo Maresca ya se ganó el rótulo de ser un entrenador polémico a la hora de comentar o referirse a algún futbolista. Con Jadon Sancho pasa algo parecido, si bien es de su gusto, el entrenador italiano no le garantizó si tendrá los minutos suficientes. “Jadon Sancho, lo estoy viendo como esperaba. Es cuestión de encontrar el momento adecuado para darle la oportunidad”, comentó el DT.

La destreza del extremo

No hay promesas y menos compromisos por parte del entrenador a sus jugadores, dejando en claro que Maresca tiene una forma de dirigir a su plantel. Sancho deberá adaptarse a ese estilo, todo se verá en las próximas semanas, pero por lo pronto, ya entrena con mayor intensidad con Chelsea. Su paso por Borussia Dortmund y Manchester United lo volvieron más maduro y el club espera una respuesta positiva.