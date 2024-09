Entrenó a Chelsea y es un mítico de la Serie A: su sueño es dirigir a Boca; ni Ancelotti quiso más

Al menos 16 equipos fueron los que estuvieron a cargo de Maurizio Sarri en su carrera como entrenador, y si bien en la actualidad se encuentra sin club tras haber concluido su historia en Lazio, el italiano no baja los brazos. El coach es conocido por su temperamento y manera de peculiar de manejar un vestuario, ya lo hizo en la Premier League cuando Chelsea fue su club, y sus últimas experiencias fueron en Juventus y la Lazio.

Sin embargo, el director técnico de 65 años va mucho más allá que solo conformarse en seguir dirigiendo en Europa, Sudamérica ve un continente preciso para que transmita sus enseñanzas. Exactamente, Sarri tiene el sueño de poder tener a su orden a Boca Juniors, histórico equipo argentino y rival de toda la vida de River Plate. Fue una confesión directa por parte del ex DT de Napoli, que lo considera como una oportunidad en su carrera, sobre todo con el valor agregado de estar en 'La Bombonera'.

Sarri espera dirigir a Boca

En una entrevista con ‘La Gazzetta’, Maurizio Sarri, que entrenó a más de un equipo en Italia, confesó su simpatía por dirigir en algún momento en el fútbol de Argentina. Precisamente, se refirió a ponerse el buzo de Boca Juniors. “Ser nuevo entrenador de Boca Juniors sería un sueño para mí”, confesó el DT que se encuentra ahora mismo sin equipo.

Un equipo más en su carrera

El actual técnico de Boca Juniors es Diego Martínez, designado por Juan Román Riquelme, quien se encarga de gestionar y tomar las decisiones sobre los lineamientos del club. Maurizio Sarri no está retirado y mantiene la idea de que en algún momento se puede dar su arribo: “Es un sueño loco, no sé si será posible, pero me encantaría tener una oportunidad en mi carrera en Boca algún día”.

Los logros del italiano

Sarri dirigió desde el modesto Hellas Verona hasta los poderosos Juventus y Napoli, y aunque no consiguió algún título con los mencionados, sí pudo levantar la Europa League cuando llegó al fútbol inglés. De la mano del Chelsea, el nacido en Napoli pudo completar la gesta en la temporada 2018/19. Y después, confirmó su gran momento levantando el Scudetto con Juventus en la 2019/20.