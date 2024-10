McTominay pagó las consecuencias y otro más se suma a la lista: Manchester ya lo ve fuera del club

La competencia es ardua en el fútbol de alto nivel y la Premier League, desde luego, no se queda atrás. Precisamente, Manchester United se despidió antes de que inicie la temporada de Scott McTominay para darle la bienvenida a Manuel Ugarte, procedente del PSG y referente de la selección de Uruguay. Quien ya estaba en la posición de volante de primera línea era el múltiple campeón de Champions, Casemiro. El brasileño es el sostén actual de los 'red devils', pero todo parece que cambiará pronto.

El brasileño llegó en un momento complicado para el United, no lograba hilar el juego y ten Hag fue tan criticado por su rol como entrenador que hasta la fecha la tendencia se mantiene. El nivel del plantel ha bajado considerablemente y eso implica incluir a Casemiro que, según las últimas informaciones en torno a su futuro, ya tendría los días contados en Old Trafford. Las siguientes semanas serán vitales para determinar si el ex Real Madrid sale del club o permanece.

El efecto Casemiro

Carlos Henrique Casemiro pasó sus mejores días en Real Madrid cuando lo empezó a ganar todo y su puesto era solo y exclusivamente de él. Tras un largo periodo en España, decidió poner rumbo a Inglaterra para firmar por el Manchester United. Hasta la fecha, ya ha disputado 92 partidos oficiales y llegó a anotar 12 tantos, brindando 9 asistencias.

Más lejos de Old Trafford

Se dice el fútbol es de momentos y mucho tiene que ver el nivel físico y técnico para que un jugador se mantenga, pero eso no parece ser el caso del brasileño. En esta temporada lleva ocho cotejos, de los cuales solo en cinco fue titular. Según la información de ‘Football Insider’, el mediocampista está cada vez más lejos del club y ya estaría con pie y medio fuera.

Ten Hag debe decidir

El contrato de Casemiro finaliza el 30 de junio de 2026, su valor actual es de 15 millones de euros y está lejos de ser el volante defensivo del Real Madrid. Ten Hag le sigue dando oportunidades, pero el sudamericano no responde. Va a depender si Manchester lo quiere fuera en la próxima ventana de transferencias y si no, ten Hag va a tener que intervenir para apostar por su jugador.