Manchester United juega con el futuro de un referente: Erik ten Hag, ni caso; vale 8M en el mercado

Ganarse un puesto en los equipos más competitivos de la Premier League no es nada sencillo, el Manchester United en específico ha estado pasando por una etapa de transición debido a las nuevas contrataciones, pero Erik ten Hag no pierde el foco con los que ya estaban antes. Como es el caso de Christian Eriksen, volante danés que llegó por todo lo alto al fútbol inglés tras su paso por el Inter de Milan y que en algún momento dejó de tener continuidad.

En su época de Tottenham se convirtió en un referente y en uno de los mejores en su posición, pero tras el problema cardíaco que aconteció, provocó que en la Serie A baje su nivel, hasta que le llegó la oportunidad de representar al Manchester United. Con los 'red devils' pasó a cumplir un papel de suplente, pero a la vez alternando y otras veces de titular. El tema es que el final del contrato del ex 'spur' se aproxima y el mediocampista ofensivo se refirió a este aspecto, pues va a depender mucho de su decisión de seguir y si ten Hag lo considera para el proyecto de la siguiente temporada.

Christian Eriksen tiene un valor en el mercado de 8 millones de euros según el medio especializado en fichajes Transfermarkt. Su repercusión con el Manchester United sigue siendo positiva, pero su contrato acaba el 30 de junio de 2025 y aún no hay señales de renovación. Eriksen habló con ‘Ekstra Bladet’ y le dijo que “no, todavía no hemos llegado allí”.

