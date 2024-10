Ten Hag se tambalea y Thomas Tuchel ya hace su primera petición: atrevidísimo robo a Madrid y Barça

La situación es límite (de nuevo) en el Manchester United, tanto que el nombre de Erik ten Hag es el primero de la lista de acciones drásticas que maneja el club inglés para revertir su dramático estado deportivo, en el que otra vez la inversión y una gran plantilla no sirven para mantener la lucha con los mejores equipos de Inglaterra. De ahí que Thomas Tuchel aparezca en el horizonte... aunque con una petición.

Un cambio de rumbo

El técnico germano, considerado uno de los mejores del mundo por su papel exitoso en multitud de ambientes de trabajo y grandes de Europa, es el elegido para reclamar el puesto de un Ten Hag que en su tercera temporada no solo no ha mejorado a los red devils, sino que en pleno mes de octubre ha dejado a su equipo sin opciones de ganar la Premier League. Y no solo eso, se le ha complicado mucho alcanzar los puestos europeos.

Poco o nada esta campaña, pero la siguiente

Eso sí, la elección de Tuchel conlleva peajes, como el que dicen exige el expreparador de Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Chelsea o Bayern de Múnich, que desea hacerse con un jugador muy concreto, uno que es el gran anhelo del FC Barcelona y un futbolista muy del interés del Real Madrid; es decir, quiere a Joshua Kimmich para las filas inglesas en la campaña 25/26.

Puntos a favor y en contra

De sobra es sabido que el futbolista de Rottweil acaba contrato al final de esta temporada y que los intentos por alargar su vinculación con el club de Allianz Arena han fracasado. Al respecto, se especula con muchos futuros para la estrella de la Bundesliga, tanto con un posible reencuentro con Guardiola en el City, si el de Sampedor renueva con el City, a un fichaje por uno de los dos equipos españoles o, ahora, reunirse con Tuchel, que lo quiere hacer el líder y eje de su nuevo proyecto en Old Trafford. Y desde luego esto sí ilusiona al hincha de los diablos rojos.