Mikel Arteta no mira a Jovic para suplir a Aubameyang: otros 2 nueves

Una de las grandes bazas del Real Madrid para colocar a Luka Jovic, fichaje fallido por valor de 63 millones de euros (esa temporada el tino estuvo algo torcido; de esa quinta, además de los buenos fichajes de Eder Militao y Ferland Mendy, también vienen Eden Hazard o Reinier, por 115 y 30 kilos, respectivamente) era el Arsenal de Mikel Arteta pero todo hace indicar que los gunners se bajan de esa puja toda vez que enfocan sus esfuerzos en dos goleadores más consolidados.

Uno, Dominic Calvert-Lewin, delantero centro del Everton y de la selección inglesa de fútbol, que ha estado gran parte de la temporada lesionado, cuenta con una tasación de unos 45 millones de euros y aunque esta temporada ha estado en el dique seco, se le tiene confianza a sus cualidades, máxime cuando estas han sido puestas en práctica en la liga inglesa. El otro, más complejo y caro, pero también con más proyección, es Darwin Núñez, por el que suspiran multitud de equipos, entre ellos el Barça, el Bayern o el Atlético de Madrid.

El equipo londinense mira con envidia el rendimiento que está aportando hasta la fecha Pierre Emerick Aubameyang en el FC Barcelona y sabedores de que la marcha del gabonés y Alexandre Lacazette les va a dejar sin mucha pólvora buscan un nueve de garantías, uno que parece no será el serbio del Real Madrid. Así, las miras están puestas en otros dos jugadores que, en clave merengue, suponen un serio contratiempo.

¿Pero quién puede confiar ahora mismo en Jovic, un jugador que no juega con Serbia y al que no recurre Ancelotti aunque falte Benzema? ¿Un delantero al que no quiso Zidane y que esta temporada ha perdido su puesto en favor de Mariano y Gareth Bale? Visto desde el lado inglés y desde el punto de vista de Mikel Arteta, es entendible, y eso que ciertos informes señalaban que el Arsenal podría preguntar por sus servicios. La posible pérdida de categoría por parte de los toffes (están un punto de la quema) o el precio que ponga el Benfica por su delantero serán clave, en cualquier caso, Jovic pierde otro tren sin siquiera haberse montado en él.