Pep Guardiola lo lamenta: esta vez Arteta se salió con la suya; un ex del Madrid alista su regreso

La UEFA Nations League llegó a su fin momentáneamente tras jugarse partidos de intensidad, el torneo de selecciones no defraudó y después de todo, los futbolistas volvieron a sus respectivos clubes. Algunos no lo hicieron de forma entera, tal como es el caso de Martin Odegaard, quien sufrió una lesión con su combinado nacional de Noruega frente a Austria. El mediocampista del Arsenal se llevó la peor parte tras un golpe en su tobillo.

Las alarmas se encendieron en Londres por la noticia del nórdico que seguramente preocupó más de la cuenta a Mikel Arteta, ya que el ex Real Madrid es uno de los jugadores fijos en las alineación y sostén importante de cara al ataque 'gunner'. Es más, se metía lo peor cuando empezó a circular una foto del ofensivo con sus muletas y sin apoyar el tobillo izquierdo. Pero todo parece haberse calmado, ya que la duración de su ausencia no sería por mucho tiempo, de acuerdo con los médicos de su país.

La lesión de Odegaard

La Premier League se volverá a retomar tras una semana sin acción producto del parón por la UEFA Nations League. En este mismo torneo un futbolista del Arsenal no la pasó nada bien después de sufrir una lesión. El que no tuvo suerte de salir intacto fue Martin Odegaard, que no dejó de retorcerse de dolor por su tobillo; incluso, su regreso a Londres fue con muletas.

Tres semanas de recuperación

Su tobillo izquierdo fue el comprometido, se temía una fractura o hasta algo peor, pero los médicos de la selección de Noruega avivaron las esperanzas en el entorno del Arsenal. “Lesiones como estas requieren mínimo tres semanas de tratamiento. Todo lo demás es un plus”, dijo el médico del país de Odegaard. Asimismo, apuntó que “están investigando ahora. Probablemente no haya ninguna fractura en su pie”.

Arsenal quiere vencer al City

En tres partidos completados, Arsenal ya lleva dos victorias y un empate, ubicado cuarto lugar con siete unidades, a dos del Manchester City. El rival para seguir es el de Pep Guardiola, que la temporada pasada le arrebató el título de la Premier League. Sin embargo, para Mikel Arteta es importante que lo de Odegaard no pase de una lesión de consideración, puesto que hay mucho por trabajar.