Millonada anti Madrid por la competencia 22/23 de Alaba y Éder Militão

La situación contractual de Antonio Rüdiger ha generado que muchos equipos hayan salido a escena para tentar al futbolista alemán, que salvo sorpresa abandonará el Chelsea el próximo 30 de junio. PSG y Bayern son dos de los gigantes que más interés han mostrado por el zaguero de 28 años, pero es el Real Madrid el club que, hasta hace escasos días, lideraba la carrera para hacerse con los servicios del futbolista.

A pesar de que la plantilla blanca cuenta en sus filas con David Alaba y Éder Militão, amén de la presencia de Nacho Fernández, las altas esferas del club no quieren desperdiciar la oportunidad de hacerse con los servicios, a coste cero, de uno de los mejores centrales de Europa, el cual llegaría a Chamartín como una firme competencia para el austriaco y el brasileño.

Eso sí, todo podría sufrir un giro radical si el Manchester United hace oficial el próximo verano la oferta salarial que, según ha revelado The Sun, están decididos a poner sobre la mesa los Red Devils para asestar el gran golpe con Rüdiger: medio millón mensual.

La principal razón por la que el defensa no quiere continuar en el Chelsea es porque el futbolista considera estar haciendo unos méritos muy por encima de la cantidad ofrecida por Abramóvich para afianzar su continuidad en Londres. No obstante, el magnate ruso no está por la labor de asumir semejante gasto y por ello el alemán será uno de los culebrones del próximo mercado veraniego.

Por ende, la fragilidad defensiva de los Red Devils, que a su vez podría conllevar las salidas de Harry Maguire o Victor Lindelof en el próximo mercado veraniego, ha llevado a la directiva del club a situarse en el primer puesto de la carrera por convencer a Rüdiger y subsanar el principal problema del equipo esta temporada, el cual está siendo demoledor para tratar de cumplir con los objetivos marcados. Es más, hay un factor extra que podría hacer ver con buenos ojos al central la tentativa del United: con el Mundial de Qatar en el horizonte, el jugador sabe que necesita contar con minutos en los primeros meses del próximo curso para ser un indiscutible en el esquema de Hansi Flick en Die Mannschaft, un protagonismo que en el Real Madrid podría ver frustrado por la presencia de Militão y Alaba.