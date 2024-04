Morata y Vitor Roque deberían estar preocupados: Xavi y Simeone comparten el mismo sueño galáctico

No es algo oficial, pero empieza a ser oficioso: el Newcastle ha implicado a Bruno Guimaraes y Alexandre Isak en su lista de jugadores transferibles de cara al próximo mercado de fichajes veraniego y lo hace por una sencilla razón, el fair play financiero les presiona fuertemente y han de soltar lastre, siendo el mediocampista internacional con la canarinha y ahora el delantero sueco los damnificados.

Un jugador que ya gustó

Decir esto es poco menos que sacarle una sonrisa tanto a Xavi Hernández como al Cholo Simeone, porque el ex de la Real Sociedad ya estuvo en su punto de mira justo cuando el delantero abandonó el Reale Arena para marcharse, por cerca de 70 millones de euros, a St. James Park. Y allí, en la premier League no solo no ha decepcionado, sino que se ha transformado en uno de los mejores puntales del campeonato.

Características perfectas

Lo único que parecía faltarle al punta de los magpies era el gol y esta temporada, ya en plena madurez, se ha desquitado de esa falta, demostrando que es un delantero muy completo. Fuerte por alto, capaz de jugar de espaldas y sobre todo hábil y certero al espacio, el futbolista escandinavo serviría perfectamente tanto a un juego asociativo como el del FC Barcelona, como a a uno más posicional, como el rojiblanco; en ambos casos, su facilidad para caer a banda o lanzar el contraataque son recursos que posee y serían muy aprovechables por culés o rojiblancos

Arsenal y Tottenham, junto al precio, los problemas

Pero, claro, si Isak ya destacaba y encima ahora mete goles, el problema se cuenta solo: el Newcastle pediría 70 millones de euros como mínimo por él. A eso hay que añadir que Arsenal y Tottenham ya tienen su papeleta entre ceja y ceja, lo que elevaría el precio. Bajo estos parámetros, el Barça y el Atleti no pueden luchar, pero quizá el jugador, ahora que sabe que es transferible, presione para volver a LaLiga si puede recalar en un grande, además culés y colchoneros cuentan con una bala extra, el intercambio de jugadores, como Morata o Vitor Roque.