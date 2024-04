Latigazo del FC Barcelona al mercado: tras Yamal, el otro crack culé rechaza la vía Dembélé y Neymar

No una, ni dos, sino hasta tres veces superior es la oferta que le ha caído a Robert Lewandowski procedente de Arabia Saudí y de nuevo el polaco ha sido totalmente inflexible: quiere cumplir su contrato en la ciudad condal y no se marchará a un retiro de oro en la Saudi Pro League o al menos no lo hará de cara a la temporada que viene, la 24/25.

Refuerzo del proyecto, con o sin Xavi Hernández

Y eso habla a las claras de la creencia cada vez mayor del vestuario en el actual proyecto de un Barça que si bien sufre, y lo hará más durante el próximo verano, de dolencias económicas, a la vez va ganado poco a poco pasos hacia adelante, como demuestra haber vuelto a unos cuartos de final de la Liga de Campeones. Por eso Lewandowski rechaza la oferta, como ya hizo Lamine Yamal con la propuesta de Qatar, porque quieren ver hacia dónde les lleva lo que han iniciado.

El medio de comunicación 90 min es quien pone apellidos a esta historia en la que se asegura que el delantero centro iba a ganar tres veces más de lo que percibe actualmente en el Barcelona si llega a aceptar la propuesta saudí, pero con contrato en vigor hasta junio de 2026 y con la posibilidad de extenderlo incluso una temporada más, hasta 2027, el ex de Bayern de Múnich y Borussia Dortmund no solo cree en este Barça, sino que lo hace en sí mismo como uno de los líderes del proyecto, de ahí su decisión.

Dos salidas que dolieron

Curiosamente dos de las salidas que más dolieron en los últimos años en can Barça, más allá de la perdida de Leo Messi, fueron las de Ousmane Dembélé y Neymar Júnior, más que nada porque ambas, además de ser al mismo destino, el PSG, se produjeron por decisiones propias, es decir, ambos jugadores iban a ganar más en París con el capital de Qatar y decidieron echarse a un lado. Ahora, con el Barça en más problemas que entonces, Lewandowski y Yamal eligen quedarse.