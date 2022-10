N'Golo Kanté aprieta al Barça: Antonio Rüdiger culé, listo en la 23/24

El Chelsea hace tiempo que espera como agua de mayo la recuperación absoluta de N´Golo Kanté para que su centro del campo vuelva a tener la consistencia de temporadas anteriores, pero sobre todo en Londres esperan que el jugador francés y su entorno (esto último, lo más problemático en el futbolista) accedan a firmar una renovación con el club de Stamford Bridge y solventar así un asunto que se está enquistando. Sobre ello, además, hay urgencia porque existen otras entidades con el ojo puesto en la actualidad del francés, como el FC Barcelona. La pérdida sufrida por lo ingleses con Antonio Rüdiger, que se fue gratis al Real madrid, puede repetirse.

Comenta en sus redes sociales el conocido informador Fabrizio Romano que si bien el francés está a gusto en Londres y que, por ahora, no piensa en una mudanza, en el club blue están inquietos ya que la rúbrica de su firma no existe y el jugador se irá como agente libre en el próximo verano. Es más, saben en el club que el futbolista prefiere no renovar para buscar un último contrato ventajoso el próximo verano o incluso antes, en enero, fecha desde la cual puede negociar con libertad con quien desee.

Esta situación es especialmente importante para el FC Barcelona, que anda a vueltas con el rendimiento de Sergio Busquets y la posible venta de Frenkie de Jong, los dos únicos jugadores de la plantilla culé junto a Franck Kessié que pueden hacer las veces de pivote de contención y organizador. Por eso el hecho de que Kanté finalice contrato se intuye como una posible alternativa de oro en can Barça y, por ende, una amenaza para el Chelsea en este asunto.

Y todavía decimos más, porque tal y como os contábamos ayer en Don Balón, el FC Barcelona, ante la deriva negativa del equipo, está pensando en activar una quinta palana, lo que le llevaría a tener liquidez para afrontar fichajes en el próximo mercado invernal, siendo Kanté, si se recupera de su lesión, una pieza interesantísima para un Barcelona que ataca bien, peor se deshace en el repliegue, en las labores defensivas y a campo abierto.

Si Busquets está señalado y De Jong debe ayudar a las finanzas con una salida, Kanté es la solución. Además, Kanté parece que se perderá la cita de Qatar, por lo que podría llegar en plenas facultades en enero. Sí, la operación sería similar a la de Antonio Rüdiger y el Real Madrid, solo que en la versión de la medular y con el Barça como beneficiario.