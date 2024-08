Ni Barça ni Juve, Jadon Sancho pacta la traición con el socio de Bellingham, y Maresca se la juega

Dos de las grandes decepciones en los últimos tiempos para Manchester United y Chelsea han sido dos de los jugadores en los que más esperanzas había en la Inglaterra que hoy no está bajo su mando, sino con Bellingham, Kane o Foden en el timón. Por eso los dos buscan una alternativa, una que seguramente dañará a los aficionados de uno y otro equipo, pero que persigue, entre otras cosas, que ambos vuelvan a ser relevantes en los three lions.

Tanto Jadon Sancho como Raheem Sterling han sonado para multitud de equipos en este mercado de fichajes y si lo han hecho es porque ni Erik ten Hag quiere a uno, ni Enzo Maresca al otro; de hecho, ambos han protagonizado sonoros rifirrafes con sus respectivos entrenadores. Lo que no esperaban los hinchas de los red devils y los blues era que uno fuera intercambiado por el otro, como parece sucederá.

Curiosamente los informes apuntan a que el acuerdo puede darse antes del cierre del mercado debido a que los dos equipos buscan un extremo que no puede ser, respectivamente, ni Sancho ni Sterling en Mánchester y Londres, de modo que para ambos clubs es buena la iniciativa.

Barça, Juve, Aston villa…

FC Barcelona, Juventus de Turín, Aston Villa… Estos son algunos de los equipos del entorno Champions League que han pujado en alguna ocasión por ello, ya sea de forma más aguda o menos intensa, sin embargo este acuerdo exprés tiraría por tierra las intenciones de juventios, azulgranas o villanos y dejaría a sendos cracks en colores rivales de su actuales equipos.

🇩🇪 𝐐𝐔𝐄 𝐌𝐎𝐌𝐄𝐍𝐓𝐎! 🐝



Isto foi o que Jadon Sancho disse a Marco Reus no momento da falta:



“É o seu dia, irmão.”



Em seguida, Reus a cobrou com perfeição e mandou a bola no ângulo. 💫



🎞️ 𝐀𝐁𝐒𝐎𝐋𝐔𝐓𝐄 𝐂𝐈𝐍𝐄𝐌𝐀! 🍿pic.twitter.com/Kys9s57fr9