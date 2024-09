Ni Depay ni Chicharito Hernández ni Casemiro: una gloria revela cuál fue el peor fichaje del United

Paul Scholes fue uno de los emblemas del exitoso ciclo de Sir Alex Fergunson al frente del Manchester United. El mediocampista vistió la camiseta de los Reds Devils en 786 oportunidades y es por esta razón que es una palabra autorizada a la hora de hablar de la actualidad del club.

Luego de la dura derrota que Manchester sufrió ante Liverpool en Old Trafford, el histórico volante del fútbol inglés brindó una entrevista en el canal de YouTube de The Overlap y reveló cuál fue el peor fichaje de la historia del club. Muchos fanáticos pensaron que iba a elegir a Casemiro o Chicharito Hernández, pero Scholes no dudó y dijo: “Fue Mark Bosnich”.

