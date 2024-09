La ilusión crece en Manchester; las primeras palabras de Ugarte en Old Trafford: Casemiro toma nota

Manchester United empezó esta temporada con más dudas que certezas, pese a que la dirigencia depositó su confianza en el técnico neerlandés. Las recientes incorporaciones le dieron un valor agregado importante al equipo, pero faltaba un recurso más que activar, el fichaje de Manuel Ugarte. El mediocampista que dejó Paris Saint-Germain se dejó seducir por los 'diablos rojos' y viceversa, dando sus primeras impresiones.

No es la primera vez que un jugador uruguayo desembarca en Old Trafford, el último fue Facundo Pellistri y hace un tiempo Edinson Cavani había hecho lo suyo. Una nueva historia de escribe con el internacional con la selección charrúa, Manu Ugarte llega a la Premier League para no solo ser una alternativa para Erik ten Hag, sino un elemento clave para que el once fluya al ritmo del ex PSG. Hasta el momento, el pivote ya está en Inglaterra y a la espera de su ansiado debut.

La ilusión de Ugarte

Ugarte firmó para ser ‘red devil’ hasta el 30 de junio de 2029, de ese modo, el club contará con una garantía en el mediocampo, sumando a su vez en el aspecto ofensivo por sus filtraciones de pase y su influencia. “Unirme a United es un sueño hecho realidad. Estoy muy feliz porque ha sido un proceso muy largo”, dijo el sudamericano.

La famosa garra charrúa

Los futbolistas uruguayos se han caracterizado por un don en especial, el de la famosa garra charrúa, el típico dejar todo en el campo hasta las últimas consecuencias. Ugarte sabe bien de qué va la frase y cómo la tiene interiorizada: “La garra charrúa es luchar cada pelota como si fuera la última. Es algo natural que sale del jugador uruguayo por el contexto en el que juega”.

El uruguayo se postula

Tras la salida de McTominay, solo quedó Casemiro en la posición de volante de primera línea. Ahora, con la inclusión de Manuel Ugarte, Erik ten Hag tiene la responsabilidad de escoger bien sus fichas a la hora definir el equipo titular. Con un juego parecido al del brasileño, Ugarte sabe bien lo que debe hacer en el campo, pues todo se verá en los siguientes partidos.