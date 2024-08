Ni Endrick deslumbró tanto: el Chelsea robó la joya al Barça y empeora el ridículo de Vitor Roque

En el pasado mercado invernal, el nombre de Willian Estevao Messinho, fue uno de los más sonados. El talento del Palmeiras estuvo en boca de todos los grandes equipos europeos, que, en un momento u otro, trataron de cerrar el fichaje de uno de los mayores proyectos de superestrella de los últimos años. Sin embargo, pese a los intentos por parte del Barça, el poder económico del Chelsea llevó al brasileño a firmar con los de Stamford Bridge, donde llegará en 2025 habiendo sido ya convocado con la absoluta de Brasil.

