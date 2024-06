Ni Florentino ni Pep, la gran salvajada del mercado 24/25 es de Mikel Arteta: 130M y adiós al PSG

Todo está preparado en Londres para el abordaje del que puede ser el gran fichaje de la historia de uno de los grandes clubs de Inglaterra y Europa, es decir, Mikel Arteta ha dado su OK, pendientes de reunir las cifras y de concretar la tarifa, para el que puede ser el traspaso no ya de este verano sino, como decimos, el más importante en la historia gunner y uno de los más portentosos de la Premier League.

Posiblemente para Arteta el problema no es tanto el Paris Saint-Germain, del que se cree dispuesto y capaz de hacer una transferencia similar por el jugador, sino del Chelsea y sobre todo del Nápoles, el club propietario del futbolista. O lo que es lo mismo, para sacar a Victor Osimhen del Diego Armando Maradona solo hay una vía: convencer a De Laurenttis, que a su vez tiene un solo camino, abonar esa cantidad.

Se ha especulado con multitud de motivos, pero lo cierto es que más allá de que el presidente napolitano sea un duro, durísimo, negociador, sería el jugador quien habría firmado una cláusula de rescisión por esa cantidad y dado que tiene contrato por dos temporadas más (2026), solo existe ese camino para ficharlo, toda vez que el Nápoles no quiere venderlo.

🚨🔵 Victor Osimhen has signed new deal at Napoli valid until June 2026 — now official.



Release clause will be in the region of €130m. Done and sealed today. 🇳🇬 pic.twitter.com/gL8OEXWPWf