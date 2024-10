Ni Harry Kane fue tan preciado para el Tottenham y menos Son: el club 'spur' ya tiene a su intocable

La competencia en la Premier League es una constante que se repite cada semana, Manchester City ha liderado en las últimas temporadas desde la llegada de Pep Guardiola y Arsenal no se queda atrás gracias a la sapiencia de Mikel Arteta. Con Enzo Maresca, Chelsea está tomando un nuevo rumbo y el Aston Villa de Unai Emery también se mete en la pelea por seguir en zona de clasificación a torneos internacionales. Pero el club que no pasa desapercibido y se ha reforzado bien, es el Tottenham Hotspur.

Los 'spurs' no dejaron pasar la oportunidad de contratar a una de las figuras de la selección de Argentina durante el Mundial de Qatar en 2022. El elegido para vestir la camiseta fue el Cuti Romero, quien enseguida se ganó la confianza del entrenador y hoy por hoy es titular indiscutido. Su forma típica de defender le ha dado la fama de considerarse uno de los mejores centrales de la Premier League, pues sigue dando la hora. Y la última información arriba que los rumores sobre su cláusula de rescisión no tienen nada de veraz, pues para el Tottenham es intocable.

Cristian Romero se unió a los entrenamientos de la selección de Argentina para afrontar la fecha doble. La prensa se enfocó en la información acerca de la cláusula de rescisión de Cuti, pero el periodista Fabrizio Romano desmintió tal situación. El contrato del defensa acaba el 30 de junio de 2027 y noticia de que su la cláusula de 65 millones no es cierta.

🚨⚪️ There’s NO €65m release clause into Cuti Romero’s contract at Spurs despite reports from Argentina.



Tottenham considered him untouchable last summer despite interest from top clubs. pic.twitter.com/UYC7wQAGxT