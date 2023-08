Ni Jürgen Klopp esperaba que fuese tan bueno: Anfield alucina con el nuevo crack que amargó al PSG

Newcastle y Liverpool protagonizan el partido más destacado de la jornada tres de la Premier League (17:30, hora española). Dos equipos con ideas de juego parecidas a los que se ha llegado a comparar desde el año pasado por el gran rendimiento que tuvo el equipo revelación de la liga inglesa.

El conjunto de Klopp afronta este duelo después de haber empatado en la primera jornada contra el Chelsea en Stamford Bridge, en un partido que no dejó grandes sensaciones para los ‘reds’ pese a sumar un punto en un campo difícil. En Anfield, y ante el Bournemouth de Andoni Iraola, el Liverpool sumó su primera victoria de la temporada al ganar por 3-1 con remontada incluida.

“El Newcastle es un equipo increíblemente fuerte, clasificado para la Liga de Campeones, totalmente merecido. Súper desarrollo bajo Eddie Howe, tengo que decir, negocio inteligente. No quiero perderme a nadie, pero probablemente los dos destacados en esta ventana: Tonali y Barnes. Un negocio realmente bueno. Un estilo muy intenso, un gran ambiente, así que es difícil. Jugaron un buen primer partido, en el que el Aston Villa también estuvo muy bien, la verdad. Al final, el resultado no reflejó probablemente todo el partido, pero la forma en que utilizaron sus contraataques fue absolutamente excepcional. Su velocidad es realmente buena. El Newcastle, al menos desde el año pasado, no concede muchos goles, pero marca. Así que es un partido de verdad”, explicó el técnico alemán sobre el que va a ser su próximo rival.

El Newcastle goleó al Aston Villa por 5-1 en su debut en esta campaña, pero no pudo sacar nada de su enfrentamiento contra el Manchester City en uno de los partidos más interesantes que ha dejado este comienzo de la Premier League. Los de Guardiola fueron capaces de maniatar a los ‘magpies’ a través de la posesión y el control casi extremo que tienen en sus partidos.

Rendimiento inmediato

Dominik Szoboszlai se ha convertido en la mejor noticia del Liverpool en este comienzo de temporada. El húngaro, que llegó desde el RB Leipzig a cambio de 70 millones de euros, está dando un rendimiento alto desde su primer minuto y Anfield ya le ha mostrado un gran cariño con sus aplausos. Aún no ha podido lucir con sus disparos desde fuera del área, algo con lo que ya ha sido capaz de marcar en encuentros contra el PSG y en Champions, pero parece complicado que algún rival no lo sufra en las próximas jornadas.