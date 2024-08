Revolución Napoli: el sismo por Lukaku y sus réplicas; llegó el primero de la Premier por 30M

Nápoli vive horas de total revuelo, pese a la distancia con la llegada de Diego Armando Maradona en 1984, la efervescencia es la misma.

Luego del sismo tras la llegada de Romelu Lukaku, ahora una marea de tifosi napolitanos se acercaron al aeropuerto Capodichino para darle una calurosa bienvenida al escocés Steve McTominay. Esta vez, no hubo vehículo destruidos como cuando arribó el tanque belga.

El ex Manchester United llegó a las oficinas del Maradona para sellar su contrato y, de no haber obstrucciones de último momento, quedará a las órdenes de Antonio Conte.

El traspaso se cerró en 30 millones de euros limpios para el United, que además se asegura un porcentaje en caso de reventa del Napoli.

El centrocampista, histórico de Old Trafford viene de una buena temporada donde se destapó en la faz ofensiva marcando 10 tantos y dando 3 asistencia, algo poco habitual para un jugador de su posición. La venta, le permite a ten Hag tener el espacio y el dinero para poder ir por todo, antes del cierre del mercado, por el uruguayo del PSG Manuel Ugarte.

La dirección deportiva napolitana ya incorporó nombres como Alessandro Buongiorno desde el Torino, Rafa Marín procedente del Real Madrid y David Neres directo del Benfica y aún negocia por Billy Gilmour del Brighton.Sin embargo, el nombre de peso pesado que llegó al sur italiano es el de Romelu Lukaku, al que Conte le tiene plena confianza para ser el nuevo Osimhen.

Scott McTominay has been welcomed to Italy by fans at Naples airport ahead of his £25.2m move from Manchester United to Napoli 🛬



📸: Sky Italy pic.twitter.com/lW284Ne769