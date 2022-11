NO de Bayern y Chelsea a CR7: El Maradona tampoco; Mendes, desesperado

Con Cristiano Ronaldo siempre ha ocurrido una cosa que ahora está tomando forma: se le permitía su carácter cuando era quien más marcaba, aún siendo quien más cobraba. Pero CR7 eligió mal aquel verano en el que incluso Pep Guardiola lo quiso, se fue a la casa de los líos, Old Trafford, siendo una pieza propensa a ellos y ahora el personaje, que ya ni remotamente marca y rinde como antes, le ha devorado. Desde Bruno, Cancelo y Benzema, hasta Florentino. Algo anda mal. Bayern y Chelsea no lo quieren y el Maradona le da la espalda.

Sea el ego, la opulencia, la falta de humildad o el individualismo, quizá todo junto, generan en estos instantes rechazo, animadversión con respecto al jugador. Asimismo, hoy en día Cristiano Ronaldo no es ese gran jugador que se acerca a su ocaso, muy pronunciado en su caso, y todos quieren arropar en el tramo fina de su carrera, en ese adiós tan duro para el futbolista, más aún por el que ha hecho tanto por el fútbol como es el caso del luso. No, Cristiano Ronaldo en el United parece ser el jugador que todo el mundo quiere que se vaya, que desaparezca.

Como decimos, ya sin peso en el equipo y fuera de su mejor nivel, como ha podido verse con el United y Portugal, sus detractores sacan su larga lista de líos para ponerlo en su sitio. Y a Jorge Mendes, que forzó la situación, ya le cuesta encontrarle uno. Recientemente han salido a la luz los primeros vídeos de la concentración de Portugal donde tanto Bruno Fernandes como João Cancelo no le pasan su actitud: cuentan que, para estos cracks, CR7 ya no es el rey, es prescindible, y todos parecen ahora querer devolver las afrentas. Bruno, además, lo lleva dentro, ya que comparte vestuario en él en el United.

Más allá de eso, de la figura de Ronaldo sorprenden asuntos dentro del mundo del fútbol que hablan de su egolatría; como decimos, en lo estrictamente deportivo. No felicitó a Karim Benzema por su Balón de Oro ¡al francés, que tantos le hizo ganar! En el Madrid la tuvo con Mourinho, con Florentino (del que criticó los fichajes de James y Kroos), con Gareth Bale, con la afición, con la prensa, con hacienda… En el United la ha tenido con sus entrenadores, con Ralf Rangnick, con Erik ten Hag. ¿Y fuera de sus equipos? La lista es interminable: con el Barça, con otras aficiones rivales.

En definitiva, CR7 ha sembrado vientos y ahora recoge tempestades; no solo en Inglaterra, donde piden que le echen de forma fulminante por perder el respeto a la institución red devil, su técnico y compañeros, sino también en el mundo del fútbol, que le da la espalda. Por eso su adiós se avecina tormentoso, oscuro, por la puerta de atrás, la pequeña. Sin ir más lejos, Jorge Mendes se lo ha ofrecido al Bayern pero lo rechazan; ahora, el Chelsea ya no le ve claro y prefiere fichar a Nkunku; pero es que, además, parece que Nápoles y Sporting de Portugal tampoco sienten la necesidad de ficharlo: el reclamo, ya no lo es tanto. ¿Es posible?