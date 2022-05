No solo Pogba: Ten Hag se cargará a medio United y Cristiano duda

El proceso de renovación del Manchester United parece no tener fin. La limpia que se va a hacer en Old Trafford es tremenda y no va a dejar títere con cabeza porque los red devils quieren hacer borrón y cuenta nueva para convertirse de nuevo en un equipo ganador igual que lo fueran en sus mejores momentos de la historia y pelear por la Champions League. Para ello, en Manchester están concienciados y lo tienen claro, va a haber una auténtica revolución en la plantilla.

Tanto es así, que el equipo que dirigirá Ten Hag la temporada que viene tendrá poco o nada que ver con la plantilla que actualmente tiene el Manchester United. La rampa de salida está abierta prácticamente para todo el mundo, aunque siempre con prudencia en torno a algunas figuras como la de Cristiano Ronaldo, pero son muchos los nombres, algunos de ellos pesos pesados, que no seguirán vistiendo la camiseta del United a partir de junio.

Algunos de ellos, sin lugar a ningún tipo de duda, son Edinson Cavani, Juan Mata y Paul Pogba. Todos ellos finalizan contrato al final de presente curso y está más que claro que en Old Trafford no quieren que sigan. Todos ellos corresponden a un mismo perfil de jugador que en el United ya han dejado claro que quieren lejos: veteranos, con salarios altos y con poca hambre por renovarse. Ahora, los red devils quieren todo lo contrario, gente que llegue con unas ganas enormes de comerse el mundo y de ganar títulos en Manchester.

Estas salidas, tal y como apunta el diario británico Metro, se unirían también a las marchas de manera gratuita de Nemanja Matic y de Lee Grant, y eso pese a que el primero de ellos tiene todavía contrato en vigor hasta el año que viene pero el United no pediría cifra alguna por su traspaso con tal de aligerar su masa salarial y encontrar un nuevo recambio. Pero hay más que están en esa lista de posibles salidas como son Martial, Phil Jones, Eric Bailly o Pereira. Con todas estas salidas, el Manchester United conseguiría ahorrar en torno a 50 millones de libras en el presupuesto de la temporada que viene y eso serviría para reforzar el equipo de arriba abajo o para conseguir un refuerzo de renombre que acompañe a Cristiano Ronaldo en la delantera.