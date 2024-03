Nominado a sustituir a Xavi y el Manchester United complica las opciones culés por el dinero

El Manchester United superó al Nottingham Forest en el último compromiso disputado en la FA Cup, un duelo que ha permitido a los de Ten Hag colarse entre los ocho mejores del torneo, pero el gran objetivo de los red devils mira a acceder a una de las cuatro posiciones que permitirán disputar la próxima edición de la Champions League, algo que ni mucho menos será una tarea sencilla.

Es por ello que, si finalmente el equipo no logra este objetivo, en Old Trafford no titubearán a la hora de dar la patada a Ten Hag y hoy, 3 de marzo de 2024, la novedad la protagoniza el candidato sorpresa de la directiva para reconducir el proyecto: Roberto De Zerbi.

El actual director de orquesta del Brighton Hove Albion lleva acumulando pretendientes en la élite europea desde el verano pasado y esta irrupción es escena del Manchester United no puede ser más preocupante para los intereses de Joan Laporta.

Conforme Xavi Hernández anunció su dimisión como entrenador y su salida del Barça el próximo verano, el presidente no tuvo otro remedio que comenzar a estudiar las diferentes opciones que ofrece el mercado para reemplazar esa pérdida y aquí, además de Hansi Flick, el nombre de Roberto De Zerbi venía causando mucho agrado, especialmente porque el técnico italiano, según reportaron hace algunas semanas diversos medios, trataría de conducir a Barcelona a Kaoru Mitoma, una de las estrellas de la Premier League.

Eso sí, United y Barça viven realidades totalmente opuestas en términos económicos y, si finalmente se agrava la situación de Erik ten Hag, Laporta tendrá muy complicado arrebatar a los red devils la llegada de De Zerbi.