Notición de David de Gea que deja atónito a Simeone: Casemiro y Varane, felices con la bomba

Varios futbolistas de la actual plantilla del Manchester United finalizan contrato con el club esta temporada y, aunque en el caso de David de Gea el portero español de 32 años tiene la opción de ampliar un curso más el mismo, su última negativa podría ser definitiva, algo que ha desatado un clima de máxima preocupación en Old Trafford y que pone de manifiesto que el arquero tiene muchas dudas sobré qué hacer con su futuro profesional.

El jugador lleva doce años defendiendo los colores del conjunto inglés y hacerse a la idea de su salida no será una tarea sencilla en el club. Es necesario matizar que el madrileño aún no ha manifestado abiertamente su deseo de abandonar el equipo, pero no parece que su plan sea permanecer en Mánchester más allá de la presente temporada y eso ha provocado una reacción vertiginosa de la directiva con el Cholo Simeone involucrado.

A tenor de la información que manejamos en Don Balón, la respuesta del United va encaminada a Madrid con Jan Oblak como protagonista. Al parecer, el club no quiere andarse con medias tintas para reemplazar el posible adiós de David de Gea a la entidad y, con el proyecto en pleno auge desde la llegada de Erik ten Hag y jugadores como Casemiro, Varane o Antony, el club no quiere arriesgarse apostando por una joven promesa que no cuente con un dilatada trayectoria en la élite europea.

Por ello Oblak ha pasado a ser la prioridad número uno de los red devils como sustituto potencial del español y, de una forma similar a la situación que se vive en Old Trafford, pensar en la salida del futbolista esloveno ya supone un motivo de suma preocupación para Simeone. Aunque el portero no está cuajando la mejor de sus campañas a nivel individual, está considerado un peso pesado del proyecto rojiblanco y su salida del Cívitas Metropolitano conllevaría un gran perjuicio para el técnico argentino.

Es cierto que la venta del esloveno dejaría en Madrid alrededor de 60 millones para poder recomponer su salida de una forma interesante, pero suplir la baja de uno de los mejores porteros del mundo obligará a la directiva colchonera a moverse con presteza en el mercado para revertir esta amenaza del United con una solución satisfactoria el próximo verano.