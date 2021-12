Mikel Arteta y Martin Odegaard dinamitan el mercado de enero

Mikel Arteta y el Arsenal, en el que juega el ex jugador del Real Madrid Martin Odegaard, son una de las sorpresas positivas en la actual Premier League. Suena raro que un grande de la liga inglesa cause extrañeza cuando marcha por el buen camino en lo deportivo en la competición doméstica, máxime cuando no tiene distracciones europeas, pero tras tantos años a la sombra de algo relevante, así es. Por eso la entidad gunner quiere seguir con su crecimiento y mira al mercado en busca de dinamita.

Al menos así lo ha asegurado su entrenador, el ex segundo entrenador a las órdenes de Pep Guardiola en el Manchester City, que ha concedido una entrevista a The Guardian donde descubre cuáles son sus intenciones en el próximo mercado de fichajes invernal. “Si puede modificar lo que necesita en ese período (enero), lo cual no es fácil, sería de gran ayuda", comento al citado mass media, asegurando que "estamos trabajando en eso para ver las necesidades que podemos tener y si podemos encontrar las soluciones adecuadas".

Estas palabras del míster español han llenado de entusiasmo a los hinchas del Arsenal que ya tienen un doble motivo para estar satisfechos, ya que además de estar en puestos de Champions League en la Primera División inglesa, ahora el club está en disposición de llevar nuevas caras a ese rincón de la capital de Inglaterra. Sobre ello, aseguró que siempre que ha pedido algo, más o menos lo ha tenido: “creo que siempre me han apoyado. Desde que estoy aquí, siempre ha sido así”.

Por último y en un tema recurrente para varios equipos grandes de Inglaterra, como es la disputa de la Copa de África y la pérdida de jugadores por esta razón, Arteta ha sido claro en lo que respecta a este asunto y al recurrente argumento de ir al mercado en busca de refuerzos que sustituyan las posibles bajas por la competición africana: “no creo que podamos fichar jugadores solo por este corto período de tiempo", certificó. "Creo que es poco realista. Pero nos sentaremos ahora y tomaremos la decisión correcta si podemos (ir al mercado)".

Tras la goleada de ayer a domicilio en el campo del Norwich (0-5), el Arsenal es cuarto, con 35 puntos, seis menos que el Chelsea y seis más que el Tottenham: altas miras para un rejuvenecido Arsenal que está consiguiendo lo que parecía imposible.