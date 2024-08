Otra estrategia fallida del Manchester United: Yoro al quirófano y ten Hag desespera por un defensor

El Manchester United trató de disimular la gravedad de la lesión de Leny Yoro para no debilitar su táctica en la negociación con el Bayern Munich por Matthijs de Ligt



Yoro se lesionó el pie apenas dos partidos después de su debut con el United, tras llegar con un contrato de 52,2 millones de euros provenientes del Lille.



El chico de 18 años solo se perdió un partido por lesión con el Lille el año pasado, pero ahora se espera que esté tres meses fuera de las canchas por una fractura en el metatarsiano y no debute con los Diablos Rojos hasta el otoño.



Según The Athletic, el United inicialmente no quiso revelar el alcance completo de la lesión de Yoro por dos motivos principales.



Primero, temían que anunciar una baja prolongada justo después del bombo de su fichaje "pudiera bajar el ánimo". Yoro estaba en la mira del Real Madrid este verano como uno de sus objetivos defensivos, y fue un bombazo para el fútbol cuando el United lo fichó.







Segundo, y quizás lo más entreverado, el United sigue en la búsqueda de un central y, aunque siempre habían planeado fichar a dos este verano, no querían que una lesión grave de Yoro fortaleciera la posición negociadora de otros clubes. Por ejemplo, el Bayern de Múnich no ha movido su precio por Matthijs de Ligt y ahora sabe que el United tiene más presión para fichar otro central.



Sin embargo, el United no pudo ocultar la magnitud de la lesión de Yoro después de que un video viral lo mostró con muletas y una bota protectora, momento en el que decidieron confirmar el tiempo estimado de su recuperación.



La semana pasada, el Bayern rechazó una oferta conjunta del United por De Ligt y el lateral derecho Noussair Mazraoui, aunque se cree que los clubes siguen negociando por ambos.



El equipo de Erik ten Hag ha concluido su gira de pretemporada por Estados Unidos y volverá a la cancha el sábado contra el Manchester City en la Community Shield. Su campaña en la Premier League arrancará seis días después en casa contra el Fulham.