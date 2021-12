Paul Pogba, Hazard, Coutinho y Raheem Sterling opositan al mercado

De los cuatro enormes jugadores de los que venimos a comentar su pasado glorioso y su presente renqueante, solo Eden Hazard fue encumbrado realmente como el mejor de la Premier League, con el título que corresponde, el PLPS, Premier League Player of the Season, pero ninguno de ellos ha dejado de ser considerado como todo un Most Value Player en Inglaterra y en diferentes momentos. Es más, todos y cada uno de ellos son hoy un MVP de basurero, de esos que buscan rutas alternativas a su desquiciante y pobre estado actual.

Paul Pogba, Eden Hazard, Philippe Coutinho y Raheem Sterling han sido cuatro de los jugadores con más impacto en la liga inglesa en la última década y todos ellos fueron en algún momento jugadores reconocidos como Top mundiales por lo visto sobre le césped. Pero ya no, ahora cuentan con melancolía sus hazañas pretéritas a la vez que pierden el control de su trayectoria presente y funden sus minutos en banquillos de grandes que no les reconocen.

Pogba fue el fichaje de fichajes en el United e incluso esta temporada empezó a un ritmo brutal, con grandes actuaciones y un número de asistencias fuera de lo común, pero ahora está lesionado, con un pie y medio fuera del club antes de tiempo y coqueteando de nuevo con elementos que en nada ayudan a un United deportivamente herido. Y qué decir de Eden Hazard, que ha perdido totalmente la confianza de Carlo Ancelotti, apenas juega y tiene pocas posibilidades de ser útil al Madrid sobre el tapete verde y en el mercado: una ruina que vistió de oro.

Tampoco es mejor la situación de Philippe Coutinho y Raheem Sterling en Barça y City; precisamente dos de los jugadores que más levantaron de sus asientos al aficionando medio de Anfield y el Etihad Stadium (amén de toda Europa) no hace tanto tiempo. Sin embargo, ahora cumplen su penitencia entre segundas oportunidades que a veces ni llegan. Se han devaluado.

Por eso los cuatro, antaño estrellas rutilantes de la Premier League, buscan una segunda oportunidad, ya sea con red devils, merengues, culés y skyblues o precisamente en otro destino de estos nombrados; y todos, los cuatro, miran a enero y junio con esperanza de que un cambio de rumbo llegue y cambie su aciaga suerte.