Pep Guardiola deja solo a Haaland; también le manda un mensaje a Julián Álvarez: el City lo extraña

Manchester City solo se enfoca en nada más que la Premier League, luego del cierre definitivo del mercado de pases. El conjunto 'citizen' se hizo con los servicios de Savinho quien llegó desde Girona para brindar un toque de calidad a la dinámica del entrenador español. Pero el club no evitó ciertas salidas como la de Julián Álvarez al Atlético Madrid tras no encontrar no sumar los minutos necesarios que el argentino esperaba.

Esta decisión le da oportunidad a Erling Haaland de seguir siendo el único titular indiscutible, al menos en la posición de '9'. No obstante, Pep confirmó que el noruego no tendrá competencia en su lugar, tomando en cuenta que Oscar Bobb se lesionó. Solo hay extremos y el técnico llamaría a juveniles, pero nada le garantiza que tenga el mismo peso que el nórdico.

Haaland no tendrá suplente

Pep Guardiola es radical a la hora de tomar decisiones, una de sus características principales. No le tiembla la mano para elegir cuando se trata del equipo, tanto así que tampoco le temerá al hecho de afrontar esta Premier League sin un suplente natural para Haaland. En conferencia de prensa, el coach indicó que “quizás sea un error, no lo sé, pero a mi me gusta trabajar con una plantilla no muy, muy larga”.

Julián Álvarez sorprendió a Pep

La salida de Julián Álvarez de la disciplina tomó por sorpresa a Pep y a la vez no tanto, ya que cuando fue consultado sobre el deseo del delantero de irse, Guardiola a decir que le deseaba lo mejor si no se sentía cómodo. Ahora, su versión cambia mínimamente dando a entender que no esperaba que el argentino se vaya a otro club. “No esperábamos que Álvarez se marchase”, comentó.

Guardiola contenta a todos

El City vuelve a estas instancias de la Premier para competir y repetir el plato del título, pero hay un detalle en la filosofía del extécnico del Barcelona, que siempre quiere que todos jueguen. “No me gusta dejar a muchos jugadores sin jugar durante mucho, mucho tiempo”, agregó el director técnico. Tras el mercado y con un plantel a la altura de las circunstancias, Pep espera seguir dejando huella.