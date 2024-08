Pep Guardiola no supera a Julián Álvarez: Mancheste City quiere contentarlo; sigue dos fichajes

Pep Guardiola sabe lo que es ganar Premier League y al Champions League con el Manchester City. Ya son años dedicación en los que ganó experiencia suficiente para tomar decisiones que beneficien al equipo, por más que el futbolista no esté de acuerdo con sus formas. Se fue Julián Álvarez en plena pretemporada, el español no se hizo problemas y le deseó lo mejor. Hace poco se lesionó el noruego Bobb y se encendieron las alarmas, pero con Pep no pasa así, pese a que perdió un relevo importante en ataque.

Los 'citizens' realizaron un solo fichaje que es el de Savinho, después no hubo más. El dinero de la venta de Julián es un aspecto positivo, pero debe resolver el futuro de Ederson y ver la posibilidad de traer a uno o dos jugadores más para no lamentarse después. Y como bien indican las últimas informaciones, las incorporaciones están tomando forma y probablemente Guardiola tenga a dos discípulos que guiar.

El medio ‘Sport’ confirmó Manchester City tiene el firme objetivo de ir este mercado por fichajes tras la salida de Julián Álvarez. Y hasta que no se resuelva el tema con Ederson ante una posible salida, los celestes irían por el portero Michael Zetterer, que actualmente defiende los palos del Werder Bremen. Una opción que Guardiola ya tantea.

Todo pintaba para que Oscar Bobb tome el puesto de Julián Álvarez y su protagonismo sea notorio esta temporada, pero una fractura en el hueso de la pierna lo terminó sacando alrededor de tres meses. Por esa razón, el equipo ya tiene en cuenta a un joven delantero que se encuentra en el Wes Ham United, Divin Saku Mubama, inglés que es del gusto del entrenador.

PEP 💬 We have to be [ready]. I don't know what will happen [on Sunday]. Everyone knows we are not in the best physical condition but we have the desire, and the vibe of the team is strong. pic.twitter.com/sYUeBD0z79