Pep Guardiola se hace el valiente: la lesión de Rodri, a un segundo plano; mismo caso Julián Álvarez

El mediocampista del Manchester City, Rodri, sufrió una lesión de ligamentos en la rodilla y se ausentará de los próximos objetivos del equipo, tanto en Premier League como en Champions League. El técnico español se refirió a la ausencia que significará el experimentado volante de primera línea en la escuadra 'citizen' y cómo piensa reemplazarlo para que el City no sufra más de la cuenta, tomando en cuenta que clubes como Arsenal, Liverpool o Chelsea están con toda la disposición de dar pelea.

Tal como sucedió con Julián Álvarez, quien se marchó al Atlético Madrid tras transmitirle que quería mayor protagonismo a Guardiola, el DT eligió no suplirlo con algún otro atacante. Por ende, el City no fue al mercado y no le trajo competencia a Erling Haaland. Con respecto a Rodri, según las expresiones del coach, el club parece que tampoco se alarmará por traer a alguien con las características parecidas a las de Rodri, si no, Pep se basará en el plantel que ya tiene y así resolver la incógnita del mediocampo.

La calma de Pep

Manchester City deberá acostumbrarse estos meses a jugar sin Rodri, el inicio de la temporada no tiene ni más de un mes y este tipo de problemas para Guardiola no se solucionan alarmándose. Por eso mismo, el experimentado técnico simplemente optó por decir en conferencia de prensa que “encontraremos una solución”, por ende, en los próximos días parece que habrá alguna novedad en el once.

La solución de Guardiola

El medio ‘Daily Mail’ indicó que el combinado de la ciudad bajaría a Ilkay Gundogan en la zona de Rodri, incluso usaría a Kovacic para suplir al español. El mencionado medio también nombró a Matheus Nunes como el elegido, pero Pep Guardiola dio a entender que en su mismo plantel está la solución. “Cuando un jugador es irremplazable, tenemos que hacerlo como equipo, y esto va a suceder”, acotó.

Pan comido para el City

Tal como se mencionó anteriormente, cuando Julián Álvarez partió al Atlético Madrid, Guardiola depositó toda su confianza en Haaland, para que rindiendo los noventa minutos. Y tras lo de Rodri, Pep no titubea y se confía. “La temporada pasada estuvimos 3 meses sin Erling, 5 meses sin De Bruyne y ganamos la Premier League”, enfatizó.