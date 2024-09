Pep Guardiola debe decidir: dos volantes se pelean por el puesto de Rodri; o ir por uno de 70M

Las competencias en el Viejo Continente no paran, la LaLiga, la Ligue 1, la Serie A, la Bundesliga y la Premier League. Las cinco ligas top también compiten en Champions League y lo que no se puede evitar es el aspecto de las lesiones, un mal que le llega a todo jugador en distintas circunstancias, ya sea por un mal movimiento o una jugada puntual. Específicamente, con el Manchester City ocurre que perdió a uno de los corazones del mediocampo, Rodrigo. El volante se lesionó y no volverá por un buen tiempo, según indica el diagnóstico.

Lo concreto es que el City no quiere complicarse y gastar más de lo necesario cuando la próxima ventana de fichajes se abra, tampoco quiere pecar de improvisado e incluir a cualquier jugador que esté en la agencia libre. Un destacado diario indicó que el conjunto que entrena Pep Guardiola tendría en mente cubrir la posición de Rodri hasta con dos futbolistas que el estratega deberá decidir. Por otra parte, y tratándose de alguien en la posición natural del español, el City tampoco vería mal explorar la opción de traer a un volante del Wolverhampton.

Kovacic como sustituto

El diario ‘Daily Mail’ dio una serie detalles sobre los posibles recambios para cubrir la posición que dejará Rodrigo de ahora en adelante. La fuente indica que Pep Guardiola optará por el croata Mateo Kovacic, para ser el sostén del equipo, por ende, deberá jugar con un volante más de avanzada para que el equilibrio no se pierda.

Gündogan no se queda atrás

Regresó a Manchester tras su aventura con el Barcelona y Guardiola ya le tendría reservada una nueva tarea, de destacarse como ancla en el mediocampo tras la baja de Rodri. El experimentado alemán tiene características de jugador armador, aunque podría sufrir en el aspecto defensivo.

Explorar en Wolverhampton

El City espera ser sabio a la hora de elegir al sustituto en el mismo equipo, pero si no llega a resultar, la opción compra no se descarta. Por lo tanto, el medio también hace referencia a un fichaje que vendría desde Wolverhampton, el portugués que acaba de llegar, Matheus Nunes.