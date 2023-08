Pep Guardiola se olvida de Haaland con el compañero de Leo Messi: fue el recambio de Ferran Torres

Pep Guardiola sigue su camino hacia una nueva Premier League, el técnico catalán ha comenzado la liga inglesa en el mismo lugar donde la dejó la pasada temporada, ganando partido tras partido. Sin embargo, el pasado triunfo del Manchester City ante el Newcastle, sumado con otras actuaciones muy grises ha puesto el foco sobre un Haaland que no ha acabado de arrancar bien, especialmente en los partidos importantes, donde los de Guardiola han echado mucho de menos a su referencia ofensiva.

Un héroe inesperado y Haaland y su ‘San Benito’

El encuentro que propuso el Newcastle fue lo más incómodo para los del Etihad, que se encontraron una muralla por parte de las urracas. Siendo éste un obstáculo muy complicado de superar, especialmente por las más que sensibles bajas de Kevin De Bruyne y Bernardo Silva, que restaron mucha creatividad a un City que tiró del talento de Phil Foden para generar y del olfato de un Julián Álvarez para marcar, que la primera que tuvo la mandó a guardar, con un único gol que, a la postre, acabaría dando la victoria a los locales.

Sin embargo, no todo es alegría en el lado sky blue de Manchester. Su gran estrella, Erling Haaland se está ganando a la fuerza un ‘san Benito’ que, si no revierte rápidamente, le perseguirá a lo largo de su carrera, como ya le pasó a Messi. Y es que, al noruego se le está haciendo muy complicado aparecer y marcar en los partidos importantes, ya falló a su cita con el gol en la final de la Community Shield, la de Supercopa de Europa y ahora ante el Newcastle, marcando solamente contra el Burnley. Algo que ya sucedió la pasada temporada, donde no marcó ni en semifinales ni en ninguna de las finales que disputó el City.

No por inesperado es menos reivindicativo el gol de Julián Álvarez. El argentino llegaba a esta temporada con la complicada papeleta de ganarse un hueco en el once del Manchester City. Con Erling Haaland como intocable en la posición de nueve, la capacidad de adaptación del araña, le ha valido para jugar al lado del noruego e incluso robarle el protagonismo del gol. Gran paso adelante del campeón del mundo junto a Leo Messi, que sabe que tiene el talento para ser muy importante para Pep Guardiola y ser mucho más que el simple recambio de Ferrán Torres.