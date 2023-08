Pep Guardiola sorprende a Erling Haaland: rechaza la bomba de 100M por una joya de la Premier League

El mercado de fichajes del Manchester City no está siendo especialmente movido, el conjunto citizen no está destacando por una actividad muy importante en el mercado de fichajes, sí por el precio, pero no por la cantidad. En este sentido, Pep Guardiola tenía prácticamente cerrado el fichaje de Lucas Paquetá a cambio de unos 100 millones de euros, el cual, tras haberse visto implicado en un caso de apuestas, parece estar prácticamente descartado. Noticias fatales para tanto el jugador como para el City, que se pierde a uno de los mayores talentos de la Premier League.

Ya hay alternativa para dar un nuevo socio a Haaland

La realidad es clara, se acaba el mercado y el City necesita, como mínimo, a otro atacante en sus filas. No se ha sustituido a Riyad Mahrez desde que partió a Arabia Saudí y con la lesión de Kevin De Bruyne y con Foden jugando por el centro, hay carencias de efectivos. Es por este motivo que Pep Guardiola ya maneja dos alternativas. La primera es Jérémy Doku, que responde a un interés de hace meses y que sigue en la agenda citizen. El otro es Eberechi Eze, la alternativa tanto a Paquetá como a Doku, que según GOAL, llegaría al City en caso de fracasar la operación por el extremo belga de Rennes.

Desequilibro puro en los socios de Haaland

Pep Guardiola ha entendido a la perfección que es lo que necesita juntar alrededor de Erling Haaland. El goleador noruego destaca por una voracidad goleadora superior incluso a la de Cristiano Ronaldo. Sin embargo, no destaca tanto como el luso en la capacidad de generarse las ocasiones por él mismo. Es por este motivo que el City junta tanto talento y desequilibro alrededor de un Haaland que deberá dedicarse a mandar al fondo de la red todos los balones que le lleguen, que cuanto más talento haya, mejores y más serán los balones que le lleguen.

Así pues, ante la negativa de Lucas Paquetá por motivos de apuestas, el Manchester City ya tiene lista la alternativa con un Eberechi Eze cuyo talento está más que probado en Premier League, siendo un fichaje tan ideal como el de Doku.