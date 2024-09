Pep ya supera a Julián Álvarez: la nueva competencia de Haaland se acerca; está en Crystal Palace

La Champions League le pertenecido sin discusión alguna a Real Madrid la pasada temporada, Manchester City no pudo hacer nada más que aplaudir y presenciar el hecho. Los de Pep Guardiola están con hambre de ganarlo todo, el primer paso está claro que es la Premier League y después lo que venga, pero la dirigencia no pierde de vista en incluir un nuevo delantero. Erling Haaland se quedó sin competencia tras la salida de Julián Álvarez, pero eso podría cambiar en el siguiente curso.

El argentino partió rumbo a Atlético Madrid en busca de nuevos objetivos, en sí, para ser titular y ganarse el respeto del pueblo de Madrid. El atacante de 24 años quería más protagonismo y sabía que con Pep al mando y un Haaland intratable iba a ser complicado, sin embargo, Manchester City ya habría encontrado una solución para hacerlo olvidar. El elegido para ocupar su puesto es del Crystal Place y se llama Eberechi Eze, que no saldría fácil de su actual cuadro, puesto que es indispensable.

Un City sin Julián

La pretemporada ocurrió en pleno mercado de traspasos, Manchester City no tenía muchas ambiciones más que mantener a los jugadores actuales. Sin embargo, Julián Álvarez le dio la contra a la dirigencia y a Pep Guardiola. Reclamó mayor protagonismo, no se lo dieron y finalmente se marchó a Atlético Madrid, dejando a Erling Haaland sin competencia.

El reemplazo es Eze

Sin ir mucho más allá, el City no es ningún improvisado cuando se trata de negociar y encontrar la mejor vía a sus preferencias. Por lo tanto, según informa ‘Sabah’, el cuadro ‘citizen’ no descarta incluir a un delantero de peso como lo es Eberechi Eze, actualmente en el Crystal Palace, club que no dejaría salir a su goleador por menos de 70 millones de euros.

El solitario Haaland

Manchester City se enfoca en su siguiente objetivo, tanto la Premier League como la Champions League, pero Guardiola sabe que solo tiene a Erling Haaland arriba. La lesión de Oscar Bobb complicó los planes del español, pero el noruego sigue como si no hubiese nada. Marcó siete goles en tres partidos y promete seguir dejando su huella, al menos hasta que tenga competencia.