Phil Foden y Erling Haaland alucinan con el traspaso que Pep Guardiola aprobó para romper a Mbappé

Pep Guardiola no es un entrenador al uso, al técnico catalán no le gusta tener a jugadores que no quieran estar en su equipo, hecho que ya ha sido demostrado con casos como el de Ferran Torres, que, pese a contar para Guardiola, acabó saliendo al Barça al llegar una buena oferta. En esta misma línea, y con Bernardo Silva buscando salir, Pep aceptó su marcha al PSG a cambio de la joya francesa Zaïre-Emery, según informa GOAL.

Al-Khelaïfi se niega a negociar por su joya

En el seno del PSG estaban locos por incorporar a un jugador de la calidad de Bernardo Silva. Sin embargo, no tenían la intención de perder la cabeza, y mucho menos su futuro, por el talentoso centrocampista luso. Y es que, pese a ser uno de los mejores del mundo, en París tienen grandes esperanzar puestas en Warren Zaïre-Emery, al que proyectan como un futuro top mundial.

Y es que en las oficinas del Parque de los Príncipes ven en su promesa a un futuro candidato a Balón de Oro, que podría formar un gran tándem con Kylian Mbappé, que, en caso de quedarse, seguro que considera clave la continuidad de su joven compatriota.

Perfil ideal para Guardiola

El entrenador del Manchester City es el ideal para un jugador como Zaire-Emery, su juventud y talento hacen que sea un jugador al que Guardiola hubiera podido moldear a su antojo para convertirlo en la mejor versión posible de él mismo. Algo que ya ha sucedido con Phil Foden, que tras varios años a las órdenes de Pep, ha acabado siendo un jugador total en el frente de ataque, pudiendo ocupar una infinidad de posiciones, aportando una riqueza táctica que también podría ofrecer Zaïre-Emery.

Por otro lado, el francés es de esos jugadores que mezclan bien con Haaland. Si bien es cierto que ser socio del noruego no es algo complicado gracias a su habilidad goleadora, sí que lo facilita el hecho de contar con grandes capacidades para el regate y el pase. En este sentido, un talentazo como el francés le hubiera ido muy bien a Haaland.

Así pues, Pep Guardiola ofreció al PSG y a Bernardo Silva una propuesta para enviar a luso a París. Sin embargo, el precio a pagar era demasiado alto, pues en un futuro, el valor de Zaïre-Emery podría acabar siendo infinitamente superior al actual, un riesgo que Al-Khelaïfi no correrá.