Pochettino da la razón a Zidane: iba a sentar a Keylor Navas antes de Thibaut Courtois, 80M y fuera

Ni Edouard Mendy ni Kepa Arrizabalaga son, al parecer, del agrado de Maurico Pochettino, nuevo entrenador del Chelsea, por lo tanto, ambos están en el mercado y al menos uno de ellos deberá buscar equipo este verano, tal y como asegura Metro. Pero no solo eso, también la delantera debe sufrir modificaciones ya que el ex del Barça, Pierre Emerick Aubameyang no interesa al míster argentino.

A un paso del Madrid y Zizou lo cortó

Justo antes de fichar por la entidad de Stamford Bridge, Kepa Arrizabalaga, porteo titular en la primera convocatoria de Luis de la Fuentes con España, estuvo muy cerca de ser nuevo jugador del Real Madrid justo después de la era Keylor Navas, antes de Thibaut Courtois, sin embargo el entrenador blanco en aquel momento, Zinedine Zidane, cortó de raíz esa opción, lo que dio pie a los londinenses a firmar al guardameta por entonces del Athletic Club de Bilbao por nada menos que 80 millones de euros, el fichaje más caro de la historia de España. En la actualidad, pese a su protagonismo en esta campaña, está en el alambre.

Tan cerca estuvo Kepa de vestir de blanco que incluso llegó a pasar reconocimiento médico con la entidad de Chamartín aquel invierno de 2018 (ese verano fichó al belga por 25 kilos), pero todo se fue al traste por el entrenador francés. Pues bien, tampoco parece que le guste a Pochettino, que ya le ha comunicado a Todd Boehly que quiere otro portero, el cual tampoco puede ser Mendy, que, de hecho, es el que más papeletas tiene para salir del gigante inglés este verano.

De una situación mala a otra peor

Arrancó con fuerza en el Barça Aubameyang, sin embargo los fichajes de Robert Lewandowski y Raphinha le sacaron del Barça y su llegada a Stamford Bridge no salió todo lo bien que se esperaba. En la actualidad, con la liga inglesa acabada, Pochettino también le ha comunicado al presidente y máximo responsable del club que no cuenta con el gabonés y que prefiere su salida inmediata para hacer hueco en la plantilla. El plan de renovación blue toma forma.