Pochettino escuchará la oferta de Manchester y el PSG no da crédito

En las últimas horas ha habido bastante movimiento en uno de los clubes que estaban llamados a hacer grandes cosas en esta temporada 2021-2022. La nueva derrota del Manchester United en Wigan precipitó unos acontecimientos que llevaban semanas mascándose en la ciudad inglesa de Manchester.

El principal problema que ha encontrado el club mancuniano durante las últimas semanas es que, como ya hemos venido contando en Don Balón, el club de los ‘red devils’ no ha sido capaz de lograr un sí por respuesta de ninguno de los candidatos por los que se decantaron los de Joel Glazer. Esto ha provocado que la destitución se haya dado cuando la situación deportiva era ya insostenible.

Pero, tras hacer oficial el despido de Ole Gunnar Solskjaer ayer por la tarde, han surgido una serie de informaciones en Inglaterra que aseguran que el actual entrenador del Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, estaría dispuesto a abandonar al club francés y embarcarse en el proyecto del United a partir del próximo verano, el de 2022.

La noticia ha sorprendido especialmente en París, donde no esperaban que el entrenador de uno de los equipos con más glamour del panorama mundial se mostrase abierto a plantearse su futuro a medio plazo fuera de la capital francesa. Pero a Pochettino hay cosas del equipo francés que no le terminan de convencer y la idea de iniciar un proyecto casi desde cero en un club con un potencial como el Manchester United le genera bastante ilusión al argentino. Por el momento, desde el equipo parisino no quieren hacer declaraciones al respecto hasta saber cuánto de cierto hay en esta información.

Ahora bien, para que eso fuese viable el Manchester tendría que mantener a un entrenador de perfil bajo durante esta temporada hasta que Pochettino llegase en verano de 2022. Por el momento, será Michael Carrick quien se ocupará de la primera plantilla de manera interina hasta que los dueños del club tomen alguna decisión en firme.

Solo si el ex jugador del United lograse enderezar el rumbo en estas primeras semanas puede que se termine apostando por él para evitar un gasto mayor que añadir a los 9 millones de indemnización que se deberán pagar a Solskjaer por su despido. Y esta situación si que daría alas a la posibilidad de que Pochettino terminase en Manchester a partir del próximo mes de junio.