¿Puede un fichaje del United atemorizar a Pep y Ancelotti? Sí, con un nombre, no es Mou y está listo

Si ustedes preguntan a Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, el Cholo Simeone, incluso a José Mourinho, Leo Messi o Cristiano Ronaldo, sobre este personaje, todos ellos rendirán alabanzas sobre él, y lo harán por su trayectoria dentro y fuera del césped, como persona, jugador y entrenador, por tanto coincidirán con nosotros en apuntar que hay pocas figuras en el mundo del fútbol que reúnan semejante consenso, más si cabe en el Real Madrid, por eso el Manchester United trabaja contra el tiempo y la adversidad para ficharlo y ser el gran fichaje de la Premier League 24/25.

Entrenador perfecto por Ten Hag

Está claro que Erik ten Hag ha cumplido su cupo de confianza en Old Trafford y el United hace tiempo que persigue, ya lo hacía en tiempos de Solskjaer, a Zinedine Zidane, un asunto que podría estar calentándose. Y para muchos seguidores y personas con nombre entre los red devils sería la persona perfecta.

Uno de ellos es Louis Saha, quien en Betfred, era clarísimo al respecto: “Durante algunos años he dicho que Zidane sería un nombramiento fantástico para el club. No hay nada negativo al respecto. Todos sabemos que el trabajo de sus sueños es con la selección francesa, pero no sabemos si tendrá que esperar un tiempo para que ese puesto esté disponible”, decía. Y una de las cosas que más interesa al United con Zizou es la figura y el nombre que se ha labrado dentro y fuera de los terrenos de juego, algo que Saha ve esencial en esta elección y dada la precaria situación de los diablos rojos: “definitivamente inspiraría a los jugadores a tener más confianza al más alto nivel y todos lo admiran por lo que ha hecho como jugador y como entrenador, así que esa es sin duda una ventaja que tiene. Sería un gran logro para el Manchester United tener a Zinedine Zidane como entrenador”, concluía.

Como ven, el United vuelve a la carga con Zidane y quiere ficharlo a toda costa: pocas figuras están tan tocadas por la varita como él y desde luego como salvador está considerado en mayor estima que José Mourinho, otro de los que ha sonado.