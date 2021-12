Rangnick no solo rechazó al Chelsea: el Arsenal estuvo a punto en 2018

Cuando Ralf Rangnick apenas ha aterrizado en la Premier League se ha conocido otro detalle de su pasado más reciente: no solo sería el Chelsea quien habría obtenido el no del alemán a entrenarles, sino que el Arsenal habría negociado con él en 2018 para incorporarse al equipo londinense tras el adiós definitivo de Arsene Wenger después de 22 años en el banquillo ‘gunner’.

Pues bien, al igual que sucedería el invierno pasado, cuando Rangnick rechazó la oferta del Chelsea por no contar con él en decisiones de peso como los futuros fichajes y renovaciones, también dio su negativa al Arsenal en el verano de 2018 por una única razón: la renovación de Mesut Ozil ese mismo verano por tres años y medio más. Aquello tiró por tierra las conversaciones al sentir Rangnick que una decisión así debía ser consultada al entrenador entrante, cosa que la directiva del Arsenal no hizo.

Entonces el Arsenal negoció y acordó la llegada del español Unai Emery, quien permaneció en el banquillo del Emirates durante una temporada y media, hasta que Mikel Arteta se hiciera cargo en diciembre de 2019 del mismo.

Ahora, más de tres años después de todo aquello, es el Manchester United quien se ha llevado el gato al agua y ha podido firmar a un entrenador que tiene en su haber el haber dicho no a dos de los equipos más importantes de la Premier League: un Arsenal en horas bajas y un Chelsea que luchará por todo esta temporada.

En el Manchester United si han cedido a sus peticiones de no ser tan solo un entrenador interino y es por ello que Rangnick tendrá mucha culpa en lo bueno o lo malo que suceda a los de Old Trafford durante los siguientes meses e incluso años. Por el momento tiene un camino más que propicio en la Premier, pues no se enfrentará a los equipos de arriba de la tabla hasta el mes de marzo, cuando tendrán que verse las caras con el Manchester City, el Tottenham Hotspur y el Liverpool en tres partidos que servirán para conocer el nivel al que se encuentra el Manchester de Rangnick.