Rangnick y el United fuerzan a Pogba: el nuevo ‘empereur’ está elegido

Dice Christian Falk que el Bayern de Múnich quiere adelantarse al Manchester United en un asunto prioritario para los diablos rojos, como es elegir al nuevo emperador de la medular de los red devils en detrimento de un Paul Pogba que se irá en junio ‘gratis’ (¿Real Madrid? ¿PSG?) Lo que viene siendo algo así como que solo un acercamiento rápido y certero del gigante alemán puede arrebatarle a Ralf Rangnick y al club del noroeste inglés el elemento decisivo en la medular.

Es verdad que Scott McTominay ha dado un paso al frente y que Fred, hoy por hoy, parece insustituible en el United, pero lo cierto es que ninguno de los dos termina de convencer como la invariable versión rocosa de la contención y sobre todo la organización (de Nemajna Matic y Donny van de Beek ni hablamos), de modo que otro futbolista de moda en Europa, que juega en el Bundesliga, concretamente en el Borussia Mönchengladbach, no solo llama la atención de Rangnick para esa función, sino que puede ser su próximo crack.

Efectivamente hablamos de Denis Zakaria, un jugador versátil del cual en Old Trafford quieren que sea el próximo Paul Pogba o al menos esa versión box to box de músculo e impulso que necesita el centro del campo del equipo del Teatro de los sueños; claro está, si el Bayern no lo impide antes. La información de Falk señala que el equipo de Julian Nagelsmann ha fijado sus miras en el suizo como un objetivo para su centro del campo, aunque el United está dispuesto a pujar alto por él. La batalla está servida, parece.

Lo que sí parece evidente es que el jugador del Mönchengladbach le ha ganado temporalmente la partida con los dos grandes europeos a otro futbolista que estaba sonando para estos y otros equipos, sobre todo por su alto rendimiento y porque acaba contrato, como es Franck Kessié, del Milan. De modo que, recapitulando, podemos decir que Zakaria saldrá de su equipo, como Pogba, que no piensa renovar con el United, o Kessié, que hará lo propio con el AC Milan, pero en lo que respecta a Rangnick y Nagelsmann, la pugna está servida por el mismo jugador: Denis Zakaria.