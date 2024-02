Ratcliffe deja de piedra a Casemiro con su relevo: fue una joya de Inglaterra como Jude Bellingham

Cuando se trata de fichajes, muchas veces los entrenadores no tienen voz en ciertos traspasos, pues si el presidente copropietario de un club se encapricha de un jugador, poco puede hacer el técnico del equipo al respecto. En este sentido, según la información de The Sun Jim Ratcliffe se habría enamorado de Ross Barkley, siendo el inglés el elegido para ocupar la vacante que pueda dejar Casemiro en el Manchester United en este mercado de verano. Un recambio que ha sorprendido a todos en Old Trafford, pues, a priori poco tiene que ver el perfil de Barkley con el de Casemiro.

Nueva oportunidad a la antigua joya inglesa

El que fuera canterano del Everton fue considerado, años atrás, como una de las mayores promesas en todo el fútbol inglés a un nivel parecido a lo que se espera hoy en día de Jude Bellingham. Barkley era un perfil de jugador clásico inglés con un gran despliegue físico junto a un disparo lejano que convertía al futbolista en un peligro cuando se acercaba a menos de 25 metros de la portería. Sin embargo, por culpa de las lesiones, Barkley jamás pudo brillar en el Chelsea, donde, sumido en el ostracismo, pasó demasiado tiempo inactivo.

Pese a todo lo sufrido, el Manchester United estaría dispuesto a darle una nueva oportunidad en el Big Six a un Ross Barkley que está viviendo una buena temporada en el Luton Town, donde suma 3 goles y 3 asistencias.

Por otro lado, es realmente complicado de entender por qué Jim Ratcliffe ha elegido a Barkley como recambio de Casemiro. Pues, mientras que el inglés es un centrocampista de clara vocación ofensiva, el brasileño representa la otra cara de la moneda, siendo el mejor stopper en Europa de los últimos años. Si bien es cierto que Barkley podría jugar en un doble pivote, la realidad es que no puede ser el jugador más defensivo, sino todo lo contrario. En este caso sería obligatorio que jugara acompañado de McTominay.

Así pues, fichaje realmente difícil de comprender el que se ha puesto entre ceja y ceja Jim Ratcliffe, que según informan en Inglaterra habría elegido a Ross Barkley como el encargado de ocupar el hueco que dejaría libre Casemiro en verano.