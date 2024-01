Ratcliffe, Ten Hag y la traición que rompe el corazón del Real Madrid: Arabia y el capitán blanco

Manchester United y Arsenal están tras la pista de Karim Benzema y este asunto, lejos de lo que pueda pensarse, tiene recorrido, porque a pesar de que el jugador incluso ha salido al paso de las informaciones que lo relacionan con el descontento en Arabia y su presión para volver a Europa en contra de tal situación, lo cierto es que sobre todo el United, con Ratcliffe y Erik ten Hag, trabajan en la traición que romperá el corazón al Real Madrid.

Adiós a Europa

Dicho sea de paso en lo relativo a este asunto, la salida de Karim Benzema del Real Madrid no fue ni todo lo armónica que su larga y portentosa historia exigía, ni con el acuerdo entre todas las partes. Eso sí, el francés dejaba el Madrid con la promesa de no volver a Europa y por la presión de un contrato enorme: £ 172 millones por temporada. Pero, como animal competitivo que es El Gato, se piensa el regreso, siendo la oferta gunner y sobre todo red devil.

El jugador del Al Ittihad ha dicho en L’Equipe sobre la información, “¡es completamente falso! Los medios franceses ya no saben qué inventar. Cuanto más grande, mejor”. Pero en Inglaterra y España se manejan informaciones similares y lo más importante, hay constancia de que los diablos rojos quieren ficharlo hasta final de temporada mediante algunas fórmulas que satisfagan los deseos competitivos del crack y no perjudiquen al equipo saudí.

Complicación

El problema es el dinero, que no es fácil de compensar debido a las enormes cantidades que cobra el jugador francés. Pero el United lo quiere intentar y eso, en clave madridista podría ser un disparo al pecho precisamente por aquellas formas de salida del Bernabéu del Balón de Oro 2022 y por aquel pacto no escrito pero sí intuido de que no volvería a un gigante europeo. Los próximos días puede ser de acoso y derribo.