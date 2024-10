Real Madrid recibió la peor noticia: Carlo Ancelotti no tendrá a su nuevo defensa; Inter le renovará

El Real Madrid sufrió hace poco la sensible baja de Dani Carvajal luego de que el lateral derecho se rompiera el ligamento de la pierna derecha en una jugada fortuita a pocos segundos de terminar un partido de Liga. El defensor permanecerá un tiempo importante fuera de las canchas y Carlo Ancelotti debe improvisar para no perder peso, pues la experiencia de Carvajal resolvía muchos inconvenientes. Pero eso no es todo, las malas noticias para el Madrid llegan desde la Serie A, precisamente del Inter de Milan.

El club de Valdebebas ha estado siguiendo de cerca a Trent Alexander-Arnold, pero no perdió el foco con otro de los candidatos para apoderarse del sector derecho como lo es Denzel Dumfries, aguerrido velocista del Inter y de la selección de Países Bajos. El sólido defensor parece ser que no formará parte del Madrid en un futuro, pues su lugar ya está en el elenco 'neroazzurri' ya que su renovación está más cerca que nunca, y eso quiere decir que toda esperanza para Florentino para ficharlo se esfumará de pronto. El lateral había hecho méritos para convencer a Simone Inzaghi y así seguirá sucediendo.

Denzel Dumfries está valorizado en 24 millones de euros según Transfermarkt y tiene contrato con el Inter de Milan hasta el 30 de junio de 2025. Este tiempo límite llamó la atención al Real Madrid, pero no fue por mucho, pues Inter piensa renovarle el contrato. “Espero sellarlo todo muy pronto, sí”, advirtió el neerlandés en una reciente entrevista.

⚫️🔵🇳🇱 Denzel Dumfries confirms he’s set to sign new deal at Inter: “I hope to seal it all very soon, yes”.



“It looks likely, yes… I hope to sign as soon as possible. I’m focused on playing more in the next months and doing my best for the club”. pic.twitter.com/heTpWQWAcy