Erik ten Hag le quiere apagar la fumata blanca a Inter; Wan-Bissaka como moneda de cambio

Inter mantiene negociaciones frenéticas para mantener su carril derecho a salvo.



La comitiva de Denzel Dumfries se reunió con el manager Piero Ausilio para definir la extensión del contrato hasta 2028. Aunque aún no hay humo blanco, la negociación está en la recta final.



El humo blanco no se dejo ver, pero desde MIlán son opitmistas para que el zaguero renueve con los nerazzurri hasta al menos 2028.

Fue una reunión positiva donde se discutió a fondo sobre el futuro, los proyectos y las perspectivas. Dumfries es una pieza clave para el Inter en el futuro, y el club quiere asegurar su continuidad por cuatro años más a cambio de 4 millones de euros por temporada. El año pasado levantó el Scudetto, brilló en la Eurocopa, y ahora está listo para seguir vistiendo la camiseta del Inter.

Manchester United are interested in Denzel Dumfries, report Sky Italia. Reports in the past have stated that Inter will not be interested in a swap deal.https://t.co/nWFqFguR8F