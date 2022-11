Rechaza renovar con el Chelsea y podría irse como Jorginho y Kanté

Desde que Roman Abramóvich dejase de ser el presidente del Chelsea y se hiciese cargo del club el multimillonario Todd Boehly, el conjunto londinense está sufriendo un proceso de renovación constante el cual no parece que vaya a acabar pronto. Tras convertirse en el club que más dinero se gastó en verano en fichajes con 266 millones, el propietario estadounidense quiere ahora empezar a blindar a los jóvenes talentos de la plantilla que terminan contrato pronto para que no ocurra lo mismo que con Jorginho y Kanté, cuyos contratos terminan el próximo mes de junio y muchos equipos andan detrás de ellos, y ya se ha puesto manos a la obra para prorrogar el contrato de Mason Mount, pero este, de momento, ha rechazado la primera oferta.

Según el Daily Mail, el Chelsea ha ofrecido una extensión de contrato al centrocampista inglés de 232.000 dólares semanales, o lo que es lo mismo, 12 millones de euros anuales, y este la ha rechazado. El contrato de Mason Mount termina en junio de 2024 y es uno de los hombres imprescindibles en el once de Graham Potter, y también de Gareth Southgate en Inglaterra.

El Daily Mail afirma que la intención de Mason Mount sí es renovar con el Chelsea, pero ha rechazado la primera oferta de Todd Boehly con el objetivo de recibir una segunda con un aumento importante en la ficha. El medio inglés asegura que el ex del Derby County quiere ser uno de los jugadores mejores pagados de la plantilla e igualar en la escala salarial a Raheem Sterling, el cual cobra actualmente 350.000 semanales.

Mientras las negociaciones avanzan lentas, el tiempo corre, y cada día que pasa sin renovarle, el Chelsea deja la puerta abierta a una posible salida de Mason Mount, algo que ya le ha sucedido con Jorginho y Kanté. El club dejó pasar sus renovaciones y ambos jugadores, que terminan contrato en junio de 2023, no tienen clara su continuidad en Stamford Bridge el año que viene.

Tanto Kanté como Jorginho son objetivos de clubes como el Barça o el PSG, es más, el Chelsea estaría interesado en Declan Rice para sustituir al francés, pero no hay nada seguro. El conjunto azulgrana busca reforzar el centro del campo para sustituir a Busquets este mismo enero, algo que ahora no está del todo claro ya que Xavi quiere que se quede, y Luis Campos busca hacer lo mismo en París. De salir alguno de los dos, o ambos, la renovación de Mount se antoja incluso más imprescindible, si es que no lo es ya. El tiempo corre.