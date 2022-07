Rechazan al City: 60 millones o nada, Guardiola en serios problemas

Al Manchester City solamente le queda un fichaje para cerrar su plantilla de cara al año que viene, al menos en cuanto a incorporaciones se refiere. Tras las llegadas de Haaland, Kaviln Philips, Stefan Ortega y Julían Álvarez, los de Pep Guardiola se han centrado ahora en traer al Etihad Stadium a la última petición del técnico catalán para la próxima temporada, pero se les está resistiendo.

Y es que, según apuntan The Athletic y Sky Sport, el Brighton & Albion habrúa rechazado la primera oferta del Manchester City por Marc Cucurella de 35 millones de euros, es más, estos diarios afirman que el conjunto de Graham Potter no está dispuesto a negociar por el lateral izquierdo si no ofrecen, al menos 60 millones de euros, o lo que es lo mismo, casi el doble de lo que los ‘citizens’ han ofrecido.

Hay que recordar, que el fichaje de Erling Haaland le ha costado al Manchester City 65 millones de euros. El Brighton & Albion le está pidiendo a los de Pep Guardiola 5 millones menos que lo que le costó el traspaso del noruego. La operación se les está complicando de forma inesperada a los actuales campeones de la Premier League, que veían el fichaje de Cucurella como al sencillo, pero ahora, no solo se ha enrevesado todo, si no que su traspaso es algo urgente.

Esta misma semana, su lateral izquierdo, Zinchenko, ha sido traspasado al Arsenal por 38 millones de euros, y hay que recordar que Fernandinho, quien ejercer esa posición, se ha retirado del fútbol este junio, por lo que, Pep Guardiola necesita sí o sí que el Manchester City le traiga un nuevo lateral izquierdo, ya que, a día de hoy, no tiene a nadie en la plantilla que tenga esa posición de manera lateral, porque tanto Walker como Cancelo son ambos laterales derechos, aunque sean empleados por él en esa posición.

Serios problemas para el Manchester City que poco a poco va asumiendo que tendrá que hacer un gran desembolso por el ex del FC. Barcelona, Eibar y Getafe, aunque esperan poder rebajar esa cifra lo máximo posible.