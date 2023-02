Revolcón de Boehly con el fichaje del amigo de Vinicius: no puede inscribir a la perla brasileña

Se suman los problemas para el Chelsea y Todd Boehly, cuando parecía que las cosas ya no podían ir a peor, según cuenta el medio inglés Daily Mail, los blues se han encontrado con que la liga inglesa no ha dado luz verde a la inscripción de la joven perla brasileña, Andrey Santos, a quien no se le ha otorgado el visado de talento excepcional que solicitó el club londinense para que el carioca pudiera formar parte de la plantilla blue a todos los efectos.

La situación no será nada sencilla tanto para el club como para el joven jugador, que ahora ve como su sueño de jugar en Europa se desvanece. En este sentido, según el citado medio, el Chelsea ya estaría preparando una cesión del jugador al Palmeiras para que, como mínimo pueda seguir desarrollándose y acumule minutos de calidad en el campeonato carioca.

Andrey Santos es uno de los grandes talentos brasileños y el Chelsea contaba con él para que formara parte del primer equipo de forma inmediata, de manera que Graham Potter pudiera empezar a moldearlo a su gusto. Sin embargo, la joya brasileña, que costó 20 millones de euros deberá esperar a que la liga inglesa autorice al conjunto blue a inscribir a su jugador.

Cabe recordar que desde que se aprobó el Brexit, las normas para la inscripción de jugadores extranjeros en Inglaterra se han vuelto muy estrictas. En este sentido, se ha creado un sistema de puntos para decidir si se otorgará visado o no. Este es el primer caso donde se le niega el visado a un jugador que iba a fichar por club de la Premier League.

Por su parte, el Chelsea ya ha asumido que no podrá contar con Andrey Santos y Potter deberá trabajar con su actual plantilla, la cual no debería dejar de funcionar por la ausencia del joven brasileño, pues la llegada de Enzo Fernández debería ser suficiente para apuntalar la medular blue.