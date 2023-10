Ridículo en el United: cuelgan a Casemiro y el fichaje millonario encima retrata a Luis Enrique

La victoria del Manchester United ante el Copenhagen (1-0) ha servido para poco más que darle un balón de oxígeno en lo deportivo al club, que se veía en la tercera jornada de la Liga de Campeones, la participación en la competición que tanto le ha costado al club conseguir en los últimos años, prácticamente fuera. Pero lo líos institucionales y deportivos permanecen e incluso, en ciertos casos, se agravan. Está el caso Jadon Sancho, que parece cerrado para Ten Hag, pero también el asunto Casemiro, que ahora entronca con otros dos organizadores.

Críticas duras

Durante gran parte del verano, el United luchó, y mucho, la incorporación de Sofyan Amrabat, un jugador, el marroquí, que interesó desde al Chelsea de Pochettino, al Barça de Xavi o incluso el Manchester City de Pep Guardiola, sin embargo los red devils lo lograron y ahora, poco después, parecen haberse cansado de él en apenas unos meses de competición, y eso, lógicamente toca de cerca la diatriba llevada a cabo por ciertas voces mediáticas contra Casemiro, al que se le busca sustituto.

La leyenda de los diablos rojos, Paul Scholes, habló en TNT Sports en estos términos de las prestaciones de Amrabat ante el equipo danés: “es como como si estuviéramos viendo un partido de la Europa League en la primera mitad”, comentaba, añadiendo que “la segunda parte fue mucho mejor, pero traes a los mejores futbolistas. Trae a Christian Eriksen, un futbolista mucho mejor. Sin faltarle el respeto a Amrabat, es un tapón, hará su tipo de cosas. Pero no construirá el juego”.

Con Mount despertando un sinfín de dudas, Casemiro siendo discutido y Amrabat, como ven, en la picota, el United acrecienta sus incógnitas, donde se habla de lanzarse al mercado invernal a por otro organizador.

El Mundial es otra cosa

Y esto no hace sino incidir en que el Mundial no puede servir de referencia para medir el rendimiento real de un jugador a lo largo de una temporada. Sin ir más lejos el africano fue uno de los más destacados en Qatar, donde entre otras cosas destruyó a la España de Luis Enrique, y en Old Trafford no solo está pasando sin pena ni gloria, sino que encima está siendo señalado.