Salah lanza la bomba y arruina la fiesta de Liverpool en Old Trafford; mensaje a la directiva Red

El egipcio Mohamed Salah fue la figura estelar del triunfo del Liverpool por 3-0 ante el Manchester United de Erik ten Hag. Lo que comenzó como una tarde soñada para los fanáticos de los Reds se transformó en un momento de tristeza después de las declaraciones del delantero de 32 años ante la cadena Sky Sports.

Después de recibir el premio al “Mejor Jugador del Partido”, Salah cortó con el sueño de la afición y reveló que este será su último año como futbolista de Liverpool. "Como sabés, es mi último año en el club. Sólo quiero disfrutarlo y no quiero pensar en ello. Nadie en el club ha hablado conmigo todavía sobre renovar, así que está bien, jugaré mi última temporada", declaró.

Ante la negativa de Merseyside por llegar a un acuerdo, el egipcio entendió que no es prioridad para el proyecto y fue el primero en dar un paso al costado.

🚨🇪🇬 Mo Salah: “As you know it’s my last year in the club… I just wanna enjoy it, I don’t wanna think about it”.



“No one in the club has talked to me yet about a contract, so I say it’s my last season”.



“New deal? It’s not up to me… but no one has spoken to me at the club”. pic.twitter.com/C8dNVJ4q62