Santiago Giménez se la pone difícil al Nottingham; el mexicano se hace de rogar: en 'stand by'

Los traspasos en Europa están su punto más álgido, pues las noticias no dejan de ser el pan de cada día relacionadas a nuevas llegadas, salidas y hasta rechazos. De este último punto, Santiago Giménez es responsable, luego de decirle que no al Nottingham Forest quien quería alcanzar el fichaje del mexicano para esta temporada. Sin embargo, todo cambió radicalmente cuando la operación ya estaba encaminada.

Hay varios factores que determinaron la decisión del delantero del Feyenoord de no jugar en la Premier League, ni siquiera bastó que el campeonato sea seductor y de jerarquía a nivel mundial. De todos modos, todo indica que, tras rechazar la propuesta, permanecerá en la Eredivisie por un año más. Cabe precisar que Bayern Leverkusen también preguntó por el latinoamericano, pero no fue nada más que un acercamiento sin determinación.

Sin preámbulos, el periodista Fabrizio Romano fue explícito y contundente con su información respecto al caso Giménez. Indicó que “Santiago ha comunicado al Nottingham Forest su decisión de rechazar definitivamente su propuesta”. Asimismo, agregó que la oferta fue rechazada una vez más, luego de los intentos del club inglés por reclutar al goleador.

🚨🌳 Santiago Giménez has informed Nottingham Forest about his decision to definitely reject their proposal.



Deal now off, again. ❌🇲🇽 pic.twitter.com/0KwrvOSnZ3